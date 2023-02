Poggibonsi, cinque giornate di squalifica per Chiti Due turni di stop anche a mister Calderini

Cinque giornate di squalifica a Tommaso Chiti. Mano pesante del giudice sportivo nei confronti del giocatore giallorosso classe 2002 espulso nel corso del primo tempo, a pochi minuti dall’intervallo, della gara dei Leoni con la Sangiovannese allo stadio Stefano Lotti. La società di viale Marconi annuncia intanto il ricorso.

Ma non finisce qui, perché due turni di stop sono stati inflitti a mister Calderini, durante la ripresa dello stesso match allontanato dalla panchina. Stando alle motivazioni dei provvedimenti, Chiti è stato sanzionato su rapporto dell’assistente dell’arbitro "per aver colpito un calciatore avversario con due pugni alla schiena, mentre al termine della gara rivolgeva espressioni offensive alla terna arbitrale". Il tecnico del Poggibonsi Stefano Calderini dal canto suo non potrà dirigere la squadra dalla panchina nelle prossime due partite "per avere rivolto espressione gravemente minacciosa all’indirizzo di un assistente".

Fin qui le decisioni, formalizzate ieri pomeriggio attraverso il comunicato ufficiale. Il Poggibonsi presenterà ricorso alla Corte Sportiva di Appello Nazionale della Figc contro i provvedimenti del giudice sportivo. Lo ha annunciato lo stesso sodalizio di viale Marconi in una nota diffusa sempre ieri nei momenti successivi alla pubblicazione settimanale delle sanzioni. Nessun provvedimento, infine, è stato preso da parte del giudice sportivo a carico della società.

Paolo Bartalini