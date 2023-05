Poggibonsi, c’è il Follonica Gavorrano Calderini: "Combattiamo le avversità"

In una stagione non certo fortunata dal profilo della disponibilità di effettivi, il Poggibonsi in coincidenza dei playoff deve rinunciare anche al contributo in avanti di Regoli. Ha riportato in allenamento la frattura del metacarpo, l’attaccante giallorosso. Che non potrà essere quindi agli ordini di mister Calderini per il confronto odierno allo Stefano Lotti con il Follonica Gavorrano, semifinale della fase post season dei Leoni. Il tecnico del Poggibonsi non è solito dare spazio, nelle sue analisi, a recriminazioni nei confronti della cattiva sorte: "Certo, mi sarebbe piaciuto in questo momento dell’annata contare sul nostro potenziale al cento per cento – osserva Calderini – però la situazione è quella che abbiamo davanti agli occhi e dunque dobbiamo combattere le avversità in maniera esclusiva con le nostre forze". L’assenza di Regoli si unisce alle defezioni annunciate per problemi di carattere fisico di titolari come Tognetti, Rocchetti, Borri. Rientra invece Pacini tra i pali, dopo aver ceduto temporaneamente il testimone al classe 2004 Bruni, efficace contro l’Arezzo. Tuto ciò in una partita che non appare in ogni caso non di semplice interpretazione per il Poggibonsi terzo della classe, considerato pure il valore di un Follonica Gavorrano, quarto al termine delle 34 giornate, spesso in grado di creare difficoltà ai giallorossi. Una formazione mineraria che sembra quasi una sorta di "eterna rivale" per il Poggibonsi, alla luce dei precedenti dallo scorso torneo in avanti. Ma non è il momento dei tatticismi, secondo Calderini: "Anche se abbiamo a disposizione, da regolamento, il doppio risultato, noi cercheremo di fare la nostra partita in base alle attitudini sulle quali possiamo contare. Sperando sempre in un buona figura". Così il Poggibonsi si avvicina all’atteso confronto tentando di esprimersi al meglio con la rosa in proprio possesso e con il contributo che possono offrire ragazzi idonei a svolgere più di una mansione all’interno dello scacchiere. Occorrerà insomma dimostrare compattazza, anche in questa ennesima sfida ufficiale di un percorso non certo breve o agevole, e mettere in evidenza l’ormai proverbiale capacità del collettivo di sopperire a lacune determinate dagli imprevisti. È anche una domenica di premiazioni, allo Stefano Lotti, da parte di un gruppo di sostenitori: saranno offerti infatti dei riconoscimenti, prima del fischio d’inizio della gara, al miglior giocatore del 2022-2023 e ai leader nelle realizzazioni della regular season. Un ulteriore segno di affetto, ad opera di chi è da decenni vicino ai colori, per un team che ha saputo via via regalare all’ambiente delle soddisfazioni non indifferenti in questa categoria.

Paolo Bartalini