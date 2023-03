Poggibonsi, carica Borri "Tiriamo fuori l’intensità"

"Trasferta da affrontare con intensità da parte nostra". Federico Borri (nella foto), difensore centrale del Poggibonsi, illustra i contenuti del prossimo match esterno, sabato 1 aprile alle 15, sul rettangolo del Montespaccato. "Ci siamo riposati da un punto di vista mentale, essenzialmente, e anche fisico – spiega Borri – in un periodo privo di impegni ufficiali a partire dal 15 marzo, ma caratterizzato anche da un’amichevole di lusso, a Pisa, per mantenere il giusto ritmo della gara".

Nell’ultima sfida fuori casa la firma decisiva di Borri…

"Sì, a Città di Castello un’affermazione di rilievo per uscire da un momento complicato della stagione. Poi il pareggio casalingo in rimonta con il Seravezza Pozzi. Ora proviamo a proseguire nella striscia".

Altri obiettivi?

"Interpretare al meglio i sei incontri che restano in calendario da qui all’epilogo della regular season compresi gli impegni davanti al nostro pubblico con il Livorno e l’Arezzo, club capaci di muovere tante persone al seguito dei rispettivi stemmi. In termini di classifica proveremo a conquistare la terza piazza – adesso siamo a ex aequo con il Follonica Gavorrano – per la disputa dei playoff da una posizione favorevole". Quali gli aspetti da tenere in considerazione per il Montespaccato?

"Il fattore ambientale, la superficie in sintetico del rettangolo di gioco, avere di fronte avversari alla ricerca di punti salvezza. Situazioni che non possono sfuggire. Ne abbiamo parlato in questi giorni con il mister. Si tratta di prestare attenzione al nostro impatto sui novanta minuti. Un eventuale svantaggio su quel campo, sarebbe difficile da rimontare". Quanto possono aver influito le assenze del girone di ritorno sul cammino del Poggibonsi?

"Sono mancati elementi importanti in più di un settore, inutile negarlo. Però sarebbe riduttivo appellarsi esclusivamente a questo dato, perché chi è entrato ha comunque offerto il suo contributo".

Un giudizio sul rendimento personale, in conclusione?

"Dare una mano ai compagni, in questi campionati di serie D di alto livello per il Poggibonsi e da me vissuti con indosso i colori di casa, rappresenta un onore e un orgoglio".

Paolo Bartalini