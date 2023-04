Poggibonsi, Bigozzi: "Pure io ruggisco tra i Leoni"

Yuri Bigozzi, promettente giovane del team giallorosso, analizza il momento dei Leoni in questo finale di stagione regolare. "Finora per me una bellissima esperienza – spiega il classe 2004 di scuola Fiorentina, giunto a gennaio in viale Marconi – grazie anche ai ragazzi più navigati del gruppo che mi hanno offerto tanti preziosi consigli. Spero da parte mia di continuare così anche per la tranche conclusiva del 2022-2023. Ricordo il gol in trasferta con il Montespaccato. Sarebbe bello ripetermi".

Abbiamo visto Bigozzi sia da esterno difensivo che in posizione avanzata. Quali le "vere" mansioni sul rettangolo?

"Se mi devo adattare alle esigenze del mister, lo faccio volentieri. Mi trovo più a mio agio nel reparto offensivo o anche a centrocampo in una linea a cinque".

Domenica l’appuntamento ad Altopascio, contro un Tau che ha appena rifilato cinque gol all’Arezzo…

"Dobbiamo affrontare l’ostacolo con la giusta cattiveria agonistica, per non correre rischi contro una rivale in salute".

Parola di Bigozzi, che invia il suo messaggio.

"Qui mi trovo alla perfezione. Dopo la fase di naturale ambientamento con i compagni e lo staff, ho iniziato a sentirmi a ogni effetto parte integrante del collettivo".

Paolo Bartalini