Poggibonsi battuto nel test dal Pisa La Pianese si concentra sul Livorno

Nessun impegno ufficiale nel fine settimana per la Pianese e per il Poggibonsi, a causa dello stop per il campionato di serie D come da calendario in coincidenza dello svolgimento della Viareggio Cup. I giallorossi hanno colmato il vuoto agonistico disputando un’amichevole di prestigio, ieri pomeriggio, all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani con il Pisa, formazione di alta classifica (quinto posto) nel torneo cadetto. L’incontro è terminato col punteggio di 3-1 per i neroazzurri della Torre Pendente – un verdetto maturato interamente nel corso del primo tempo – nonostante la buona prova dei Leoni che sono in pratica rimasti in gara per tutta la durata del confronto, disputato a porte chiuse. Mister Calderini, sempre alle prese con varie assenze nell’organico, si è affidato al contributo di alcuni elementi degli juniores nazionali (oggi il match allo Stefano Lotti con il Trestina per il team di Signorini) e anche alle prestazioni di una giovane pedina in prova, Aaron, classe 2003, un atleta originario del Malawi e utilizzato nell’occasione per una tranche della sfida di collaudo. Per il Poggibonsi è andato a segno il fantasista Gianni Riccobono – foto - al culmine di una cavalcata in contropiede per iniziativa del difensore Borri. In quel momento il parziale era di 3-0 in seguito ai centri di Sussi al 3’ e Sibilli al 13’ e al 15’ per il team di D’Angelo. Il tecnico del Poggibonsi si è avvalso nella circostanza del contributo di questi effettivi, con i relativi avvicendamenti a partita in atto: Pacini (37’st Riccio), Marafioti (1’st Morosi), Di Paola (1’ st Tognetti), Chiti, N. Bonechi (1’st De Santis), Borri (37’st Bianchi), Muscas (26’st Ghiozzi Pasqualetti), Camilli (26’st Aaron), Bigozzi (1’st Bellini), Regoli (26’st G. Bonechi), Riccobono (1’st Polo).

Dal canto suo la Pianese vice capolista, reduce dal 2-0 inflitto al Città di Castello nell’incontro del 19 marzo, si prepara all’impegno di domenica 2 aprile con fischio di avvio alle 15 in trasferta con il Livorno. La recente affermazione casalinga ha restituito all’ambiente amiatino la giusta carica unita alla necessaria dose di fiducia per affrontare come si deve il rush conclusivo di una stagione vissuta sempre nei quartieri più elevati del girone E dei dilettanti nazionali, da parte della compagine bianconera guidata al timone da Vitaliano Bonuccelli.

Paolo Bartalini