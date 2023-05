Poggibonsi, Barbera punta l’Arezzo "Vincerà chi avrà maggiore voglia"

Gianni Barbera (nella foto) è un ‘baby veterano’ del Poggibonsi: classe 2004 ma già alla seconda stagione in serie D, senza contare quanto maturato a livello di rappresentativa di categoria con annessa la partecipazione, per lui senz’altro fruttuosa, al torneo internazionale di Viareggio. Tocca quindi a Barbera il compito di accompagnare i Leoni in direzione del confronto allo Stefano Lotti con la capolista sicura ormai del salto in C.

Barbera, che incontro sarà con l’Arezzo?

"Importante, sia per il valore degli avversari che per la classifica, per cercare di conservare il terzo posto in graduatoria e avere l’opportunità di un match davanti al nostro pubblico nella post season". Quasi sempre fra i titolari nel girone di andata, poi un po’ meno utilizzato durante il ritorno…

"Sì, ho vissuto una tranche del campionato nella quale ho potuto giocare con continuità e tutto ciò indubbiamente mi ha fatto piacere, nonostante la pubalgia che mi ha costretto in alcune circostanze a stringere i denti. Da gennaio in avanti un minutaggio inferiore, comunque, complessivamente, non posso che dirmi soddisfatto delle possibilità di impiego che ho avuto. Felice anche per aver segnato, sebbene forse da questo profilo avrei potuto fare qualcosa di più". Della fase trascorsa con i colori della selezione della D alla Viareggio Cup, cosa rimane?

"Una bella avventura di tipo formativo, realizzazioni personali a parte. Erano presenti vari osservatori nelle diverse sfide in calendario. Un dato che ha valore, per il mio presente e per il futuro".

Le annunciate novità in materia di quote per il 2023-2024 in D…

"Sono previsti due elementi del 2004 e così probabilmente ci sarà spazio per i giovani in maggiore quantità. Però le caratteristiche non cambieranno, ritengo, sia nell’organico in generale che nella squadra in sé".

Barbera, quale ruolo predilige nello scacchiere di mister Calderini?

"Mi sento più idoneo a svolgere mansioni da centrocampista, però mi piace altresì muovermi in una posizione di carattere offensivo, più vicino alla porta, per capire. Tuttavia, ripeto, devo crescere e migliorare in fase di finalizzazione".

Insomma, proiettiamoci verso l’impegno d’epilogo della stagione regolare con l’Arezzo vincitore della D…

"Immagino una partita tattica. Nessuno, certo, sia l’Arezzo che noi, vorrà uscire sconfitto dal rettangolo. A mio parere chi avrà più voglia di esprimersi al meglio nell’arco dei novanta minuti, porterà a casa il risultato pieno".

Paolo Bartalini