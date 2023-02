Poggibonsi atteso dall’esame Flaminia Calderini non si fida: "Gara complicata"

Deve provare a essere più forte delle avversità del periodo, il Poggibonsi. La sfida con la Flaminia Civita Castellana nasconde sempre degli ostacoli. A maggior ragione, verrebbe da aggiungere, se i giallorossi non possono contare su una rosa al completo, viste le assenze, fra i titolari, degli squalificati per un turno Borri e Camilli e poi di Mazzolli, costretto al forfait per ragioni di carattere fisico già da qualche settimana. Il Poggibonsi è in ogni caso la terza forza del campionato di serie D girone E. Anche per questo motivo, il team sarà chiamato a offrire il meglio e a combattere, sportivamente parlando, sul rettangolo di una compagine poco incline alle concessioni, come testimoniato dal rendimento nell’arco del torneo.

"Sarà un altro appuntamento da considerare piuttosto complicato - spiega il tecnico dei Leoni, Stefano Calderini (nella foto) - contro una rivale in corsa per i playoff che possiede delle valide attitudini nella sua rosa. Il nostro percorso passa comunque anche da partite nelle quali possiamo non disporre dell’organico al completo. Chi entrerà sul rettangolo di gioco nella gara contro il team della provincia di Viterbo, cercherà in ogni caso di mettersi in luce e di contribuire alla causa. E se intendiamo mantenerci sulla scia della prima e della seconda della classe, che sono rispettivamente Pianese e Arezzo, dovremo sempre offrire il massimo nei vari impegni che si susseguono". Di nuovo in gruppo l’esterno difensivo under Tognetti, dopo circa venti giorni di stop, anche se forse non sarà ancora utilizzabile dal fischio d’avvio. Tra i convocati del Poggibonsi figura pure Gabriel Machuca, atleta degli juniores nazionali di Alessandro Signorini: una new entry, dunque, di un baby giallorosso in orbita squadra maggiore nei dilettanti nazionali. L’incontro odierno a Civita Castellana, con l’inizio fissato alle 14,30, sarà diretto da Stefano Selva di Alghero. Assistenti, Matteo Laconi di Cagliari e Luca Mocci di Oristano. Uno sguardo a un possibile schieramento del Poggibonsi: Pacini, Rocchetti, Di Paola, Chiti, Bonechi, De Santis, Muscas, Gistri, Bellini, Regoli, Riccobono.

Paolo Bartalini