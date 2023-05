Poggibonsi-Arezzo, che spettacolo! Attesi al Lotti oltre 150 tifosi amaranto

Leoni attesi dall’ultima sfida della stagione regolare. Domani l’Arezzo, ospite al Lotti, sarà seguito da circa 150 sostenitori. Traguardo serie C già raggiunto ormai da qualche settimana dagli amaranto, ma i tifosi dell’Arezzo non sono certo in vacanza e continuano anzi a offrire il loro apporto dagli spalti. Nel Poggibonsi saranno assenti due titolari per infortunio, Rocchetti e Borri. Componenti del pacchetto arretrato che non potranno recuperare anche in previsione dei play-off, manifestazione post campionato alla quale la compagine di mister Calderini è già sicura di partecipare (resta da capire quale sarà la posizione finale per i Leoni). Il tecnico ha di nuovo a disposizione De Santis al centro della retroguardia e non è quindi escluso il ritorno di Gistri nelle naturali mansioni della mediana all’interno dello scacchiere. Sarà Alessandro Papagno della sezione di Roma 2 a dirigere l’incontro Poggibonsi-Arezzo, giornata numero 34 del della serie D Girone E, in programma allo Stadio Stefano Lotti con fischio di inizio alle ore 15. In qualità di assistenti la C.A.N. D ha designato Alessandro Scifo di Trento e Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara. L’arbitro Papagno, al primo anno in categoria e alla quindicesima designazione nel campionato di Serie D 2022-2023, annovera un precedente con il Poggibonsi, precisamente nella stagione di Eccellenza Girone B 2020-2021: Poggibonsi-Fucecchio 2-2 del 18 ottobre 2020. Ovvero in occasione della fase di avvio del campionato poi sospeso a causa dell’emergenza sanitaria e quindi ripreso e "trasformato" a primavera 2021 in un torneo con il successo del Poggibonsi promosso in D grazie agli esiti a giugno del match decisivo delle Due Strade con la Fortis Juventus.

Paolo Bartalini