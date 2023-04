Poggibonsi alle prese con l’ostacolo Ponsacco Leoni a caccia di punti per la corsa ai playoff

Ostacolo Mobilieri Ponsacco davanti a un Poggibonsi che vuol provare a raccogliere i punti necessari per la corsa ai playoff. Mancano 450 minuti al termine della stagione regolare, ma i Leoni devono affrontare diverse insidie lungo il cammino, tra compagini di alta classifica e club alla ricerca della quota salvezza, come è appunto l’undici ospite di questo pomeriggio. Alle 18 il fischio d’avvio del match allo stadio Stefano Lotti per un team giallorosso che ritrova a centrocampo Chiti dopo la squalifica e forse anche Mazzolli nel gruppo dei venti effettivi per lo stesso settore della mediana.

Il gruppo deve però rinunciare in retroguardia all’apporto di Borri per il problema che aveva determinato quella anticipata uscita, nel pomeriggio di sabato, dal rettangolo di Montespaccato, in occasione dell’incontro vittorioso in quel caso per il Poggibonsi con il punteggio di 4-2. "Sarà per noi oggi tutto un altro genere di gara, rispetto alla trasferta capitolina – spiega il tecnico Stefano Calderini (foto) – e quindi, se vogliamo dare continuità al percorso, occorrerà interpretare al meglio la sfida con i Mobilieri Ponsacco. In che modo? Per esempio prestando attenzione alle caratteristiche della squadra della provincia di Pisa, che si distingue anche per la qualità e la capacità di pungere dei suoi attaccanti". A dirigere il match del turno pasquale, valido per la trentesima giornata del campionato di serie D girone E, sarà Antonio Savino di Torre Annunziata. Assistenti, Antonio Nicolò (Milano) e Gianluca Pampaloni (La Spezia). Una eventuale fisionomia in apertura per il Poggibonsi: Pacini, Di Paola, Tognetti, Muscas, Bonechi, De Santis, Bigozzi, Camilli, Bellini, Regoli, Riccobono.

Paolo Bartalini