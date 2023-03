Pochi i confronti ma sfida presente fin dagli anni 60

Non sono molte le sfide tra la Robur e la Vis Pesaro. Prima degli ultimi tre incroci tra scorsa stagione, 3-0 bianconero (doppietta di Varela e Cardoselli) all’andata e 2-1 per i biancorossi al ritorno (gol di Favalli), e andata (2-0 con Riccardi e Paloschi) gli ultimi precedenti tra Siena e Vis Pesaro erano quelli del campionato 9293, in C1 girone A. Il 4 ottobre 1992 e nella sfida valida per la sesta giornata i bianconeri si imposero 1-0 grazie a Iacobelli. Al ritorno nelle Marche il 7 marzo 1993 i padroni di casa ebbero la meglio per 3-1 su una Robur in difficoltà, che al termine della stagione retrocederà in C2, venendo poi ripescata insieme al Carpi in luogo di Ternana e Taranto. Prima di questi tre incroci le gare contro la Vis per il Siena mancavano dagli anni 60, ovvero il decennio in cui si concentrano quasi tutti i match. Nella C unica 196970 vittoria pesarese (2-0) in casa e 0-0 al Franchi. L’anno prima successo senese per 2-0 in casa e pareggio per 1-1 al ritorno.