Play-off e Play-out: un grande equilibrio Impresa del Monteroni a casa Radicofani Ora scontro con l’Atletico Piancastagnaio

Sfide decisamente equilibrate nei play-off e play-out di seconda categoria dello scorso fine settimana. Le senesi in lizza per un posto al sole o per una sofferta salvezza erano tutte nel girone M. Cominciamo dall’impresa compiuta dal Monteroni, che, nonostante sia stato pressato a lungo nella propria metà campo dal Radicofani, è riuscito a colpire di rimessa guadagnandosi il pass per la finale. I rosanero hanno preso anche una traversa. Ora il programma prevede la finale tra il Monteroni e l’Atletico Piancastagnaio, che a sua volta ha espugnato il terreno del Radicondoli per 2-1. Già, ma come? Presentandosi come il parente povero (nove punti in meno in classifica), giocando quindi in trasferta, trovandosi in svantaggio al 92’ e vincendo ai supplementari quando gli amiatini erano in dieci… Amarezza infinita per i rossoneri, che a pochissime giornate dalla fine sembravano poter vincere il girone! Un solo play-out per la retrocessione anticipata del Petroio (che è sceso in terza con la Virtus Biancoazzurra) a causa della cosiddetta forbice e quindi tutta l’attenzione era rivolta su Torre Fiorentina per Meroni-Staggia. L’hanno spuntata i valdelsani nel finale (2-1 il punteggio), grazie ad una rete di Peruzzi all’88’ (nel primo tempo aveva segnato Milvatti, nella foto). I senesi hanno giocato la ripresa in dieci per un cartellino rosso sventolato dall’arbitro nel finale del primo tempo. Staggia può quindi gioire, mentre il Meroni paga il conto di una stagione non facile e durante la quale alcuni episodi non lo hanno certo favorito. I biancoverdi tornano in terza con la convinzione di avere i mezzi per giocare un ruolo da favoriti…

Giu.Ste.