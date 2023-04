Pioggia di medaglie per Axel Group

Al PlayHall di Riccione la Polisportiva Axel Group di Monteroni d’Arbia si è fatta trovare pronta nella tappa del Campionato nazionale Acsi di pattinaggio artistico. L’appuntamento si è aperto con una novità: Acsi ha inserito una speciale categoria per persone disabili e l’atleta Anita Carradori, albina ipovedente, ha partecipato nella categoria Cigni Excellent. "Un grande traguardo per lo sport italiano – ha sottolineato Eleonora Gorelli, presidente della Polisportiva Axel – e per Anita che dal 2017 ha sempre gareggiato con coetanei normovedenti". Nonostante l’emozione, tutte le pattinatrici hanno dato battaglia conquistando 8 ori le varie Teresa D’Elia, Beatrice Passeri, Giulia Osman, Ribka Filippini, Giorgia Bruttini, Aurora Bazzotti e Davide Pace. Portati a casa anche 5 argenti e altrettanti bronzi.