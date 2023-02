PIENZA

1

CASENTINO AC.

3

PIENZA: Pelliccione, Sadiki, Sambu (52’ Veliz), Guerra, Fanone, Borneo, Palla (80’ Bernetti), Camillucci, Provenzano (52’ Costa), Sadiq, Esposito (65’ Porcu). Allenatore: Garosi.

CASENTINO ACADEMY: Magni, Bondi, Paggetti, Vuturo (91’ Rucci), Fabbrini, Bronchi, Diani (77’ Carletti), Sorbini, Giannotti (75’ Agostini), Lunghi, Falsini.

Arbitro: Fantoni della sezione del Valdarno.

Marcatori: 24’ e 53’ Giannotti, 86’ su rigore Fanone, 93’ Lunghi.

PIENZA - Non tragga in inganno il risultato, perché il Pienza, ha avuto le migliori occasioni per segnare sul parziale di O-0. E poi, sotto di due reti, è riuscito a rientrare in partita nel finale e a sfiorare la rimonta. Ridotte le distanze con un penalty trasformato da Fanone, il Pienza era riuscito anche a siglare il 2-2 in mischia. Un gol vanificato però dalla assistente dell’arbitro Fantoni per una presunta posizione irregolare. Casentino Academy sigla con Lunghi il gol definitivo 1-3. Pienza comunque vivo e deciso a rilanciarsi.