Pienza bravo ma sfortunato contro il Subbiano

Pienza

1

Subbiano

1

PIENZA: Pelliccione, Sadiki, Bianciardi (75’ Pinsuti), Guerra, Veliz, Borneo, Esposito, Camillucci, Porcu, Sodiq (90’ Palla), Cossa. A disp.: D’Apolito, Severini, Gori, Bonari, Sambu, Provenzano, Bernetti. Allenatore: Rosignoli.

SUBBIANO: Lancini, Parati, Mannelli, Daveri, Orlandini, Gisti, Pavani, Marmorini, Ruggeri, Rubechini (87’Paveliu), Falsini. A disposizione: Lottini, Casini, Liserre, Giulianelli, Cendali, Cerofolini, Moneti, Ermini. Allenatore: Benedetti.

Arbitro: Guiducci di Firenze

Reti: 3’ Porcu, 23’ Rubechini. Note: espulso Porcu (84’)

PIENZA – Ottima partenza dei padroni di casa, che ottengono il vantaggio già al 3’ grazie a Porcu. Anche un episodio sospetto in area ospite, un mani giudicato non punibile con il rigore da parte del direttore di gara. Dal possibile 2-0 si passa invece all’1-1, perché alla prima autentica sortita offensiva Rubechini con un tiro centra il palo interno e la sfera finisce nel sacco. Nella ripresa il gioco si sviluppa prevalentemente a centrocampo, ma il Pienza si distingue per le occasioni sui piedi di Sodiq e di Camillucci: conclusioni a lato. Il Pienza poi resta in dieci per il rosso sventolato a Porcu. All’87’ occasione per Rubechini, che tenta il tuffo di testa senza centrare la porta e nella circostanza si infortuna lasciando il campo a Paveliu.