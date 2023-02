Picchi e Collodel, la Robur recupera i pezzi forti

Inizia a intravedersi la luce in fondo al tunnel, la Robur sta iniziando a recuperare i pezzi. La buona notizia, ieri, è arrivata da Picchi: il centrocampista, reduce dall’intervento chirurgico al polso sinistro, rimasto a riposo nei giorni scorsi, si è allenato individualmente con uno speciale tutore di protezione e oggi riprenderà ad allenarsi con il gruppo. Dovrebbe quindi essere a disposizione di mister Pagliuca per la partita casalinga di domenica con la Torres. Anche Collodel, ai box ormai da inizio dicembre, non sembra più così lontano dal rientro: ieri, seppur parzialmente, ha ripreso a lavorare con la squadra. Avrà ovviamente bisogno di ritrovare la condizione, ma i suoi miglioramenti sono comunque un buon segnale.

Ancora differenziato in campo per Favalli, che sarà valutato quotidianamente dallo staff medico bianconero: anche il difensore sta spingendo per tornare il prima possibile a disposizione. Palestra per De Paoli e Mora che hanno seguito i loro percorsi di recupero, terapie per Buglio: per loro il rientro è lontano. E non sarà della partita del Franchi, domenica, Marco Meli, stoppato per un turno dalla giustizia sportiva dopo l’espulsione rimediata sabato a Cesena. C’è invece attesa per l’esito del ricorso presentato dall’ufficio legale della Robur per la riduzione della squalifica di Castorani (fermato per due giornate, di cui la prima già scontata al Manuzzi), esito che dovrebbe arrivare tra oggi e domani.

Viste le tante assenze nel reparto di centrocampo, il rientro del numero 17 sarebbe veramente prezioso. I bianconeri, ieri, hanno sostenuto una sola seduta di preparazione al Bertoni dell’Acquacalda, e non due come da programma: mister Pagliuca ha infatti concentrato il lavoro in un allenamento più strutturato al mattino, lasciando libero il pomeriggio ai giocatori. I bianconeri hanno svolto inizialmente attività prettamente tecnica con attivazione muscolare, torelli, possessi palla e successivamente esercitazioni tattiche con suddivisione in due gruppi, uno guidato dal tecnico e uno dal vice allenatore Nico Lelli.

In conclusione il gruppo si è riunito per alcune partitelle a campo ridotto. Per oggi in programma una nuova seduta di allenamento, così come domani. Sabato la rifinitura.

Angela Gorellini