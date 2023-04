Pianese, ultimi 270 minuti di gioco C’è da difendere il secondo posto

Dopo il ko di domenica scorsa ad Arezzo per la Pianese è tempo di pensare agli ultimi 270 minuti di campionato e poi ai playoff. Per i bianconeri di mister Bonuccelli, che hanno ripreso la preparazione in vista della sfida di domenica in casa contro l’Ostia Mare, c’è infatti da difendere il secondo posto dagli attacchi di Follonica Gavorrano e Poggibonsi, adesso a -5 dagli amiatini, e da cercare di finire al meglio un campionato comunque giocato a grandissimi livelli. Ovvio che l’amarezza persiste ancora visto che la Pianese per larga parte del girone di andata e per una fetta di quello di ritorno è stata in testa alla classifica ma alla lunga la qualità della rosa dell’Arezzo ha avuto la meglio.

Il rammarico c’è anche se si pensa ai due scontri diretti persi contro la formazione di mister Indiani. L’ultimo, quello di domenica scorsa, era anche iniziato benissimo considerando con il vantaggio di Kondaj e almeno tre o quattro situazioni pericolose create da Rinaldini e soci quando la gara era ancora aperta. Poi il 2-1 arrivato con un errore arbitrale oggettivamente decisivo ha spostato l’inerzia del match e di conseguenza spazzato via le residue speranze della Pianese di riaprire i giochi. Come detto però adesso Gagliardi e compagni hanno il dovere di pensare a chiudere al meglio il campionato contro Ostia Mare, Grosseto ed Altopascio.

Nel frattempo, passando al settore giovanile, la società ha comunicato che lunedì si è tenuto il primo stage formativo di questa stagione per i giovani portieri delle As Roma Academy sparse per l’Italia. Presente anche la Pianese con l’allenatore dei portieri della prima squadra e responsabile area portieri Matteo della Bartolomea, oltre che i responsabili del settore giovanile e dell’As Roma Academy Mauro Bicocchi e Simone Fantozzi.