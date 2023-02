Pianese travolgente, Menga affonda il Seravezza Pozzi

SERAVEZZA POZZI

1

PIANESE

3

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Cavalli, Putzolu, Granaiola, Ivani, Benedetti, Mannucci, Maccabruni M., Maffei Em., Monacizzo, Manfredi. Panchina: Mariani, Solabarrieta, Masini, Bachini, Scottu, Baracchini, Gabrielli, Sorbo, Podesta. Allenatore Amoroso

PIANESE: Ricco, Polidori, Kondaj, Simeoni, Morelli, Gagliardi, Grifoni, Marino, Kouko, Rinaldini, Menga. Pianese. Balli, Lopez Petruzzi, Pinto, Barbetta, Pandimiglio, Irace, Modic, Mugelli, Ledonne. All. Vitaliano Bonuccelli

Arbitro: Viapiana di Catanzaro

Reti: 24’pt Menga, 10’st Monacizzo, 15’st Rinaldini, 26’st Menga.

Seconda vittoria di fila per la Pianese che espugna il campo del Serravezza grazie ad una ottima prestazione restando a contatto della capolista Arezzo, vittoriosa a Ponsacco col minimo scarto. I bianconeri, privi ancora dell’esterno Lepri, partono forte ed indirizzano la gara sui binari a loro più congeniali. Rinaldini e Marino sono pericolosi in avvio mentre dall’altra parte il Seravezza Pozzi con Moncizzo si fa vedere in area amiatina. Poi arriva il vantaggio dei senesi: tiro di Kondaj, il portiere Lagomarsini non trattiene e Menga, insacca in ribattuto il terzo gol in campionato. I padroni di casa tornano in avanti poco dopo quando Grifoni chiude con una perfetta diagonale una incursione di Mannucci. Nella ripresa la formazione dei Amoroso pareggia in avvio sfruttando una Pianese rientrata in campo meno attenta. Al 10’ Monacizzo, il migliore dei suoi fa secco Ricco con un gran tiro da fuori area, 1-1. La formazione di Bonuccelli non ci sta e arriva al nuovo vantaggio nel giro di pochi minuti. Kouko pesca Rinaldini che con un diagonale dei suoi rimette le cose a posto per la vice capolista. La gara la chiude ancora il giovane Menga stavolta con una bel sinistro sotto l’incrocio. Nel finale i padroni di casa cercano di tornare nel match ma senza essere particolarmente pericolosi dalle parti di Ricco se non in un paio di situazioni. Vince la Pianese.

Guido De Leo