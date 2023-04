Pianese, ‘spifferi’ sul futuro di mister e direttore sportivo

Mentre le zebrette continuano a prepararsi sul campo, in vista delle due partite che chiuderanno la stagione regolare (quella di domenica a Poggibonsi con il Grosseto e quella del 7 maggio, al Comunale, contro il Tau Altopascio) e successivamente sui play-off, sono sempre più insistenti le voci di una separazione dalla Pianese del direttore sportivo Francesco Cangi e dell’allenatore Vitaliano Bonuccelli. Il mister che tanto bene ha fatto in questa stagione, protagonista, con i suoi ragazzi, di una cavalcata che non ha fatto dormire sonni tranquilli alla corazzata Arezzo, poi promosso, sembrava potesse prendere la via di Grosseto; ma secondo gli ultimi rumors sia lui che il diesse, arrivato a Piancastagnaio a sostituire lo storico direttore Renato Vagaggini, potrebbero approdare al Livorno, piazza decaduta e in cerca di riscatto, appena passata nelle mani del finanziere brasiliano Joel Esciua.