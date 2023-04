Pianese, scocca l’ora di ripartire

Resettare il ko di domenica scorsa ad Arezzo per giocare al massimo agli ultimi 270 minuti di campionato e poi ai playoff. Per la Pianese di mister Bonuccelli nel mirino infatti c’è l’Ostia Mare per la terzultima del girone di ritorno in programma domenica alle 15 al Comunale di Piancastagnaio. Bissare il successo dell’andata permetterebbe di difendere il secondo posto dagli attacchi di Follonica Gavorrano e Poggibonsi, adesso a -5 dagli amiatini, e da cercare di finire al meglio un campionato comunque giocato a grandissimi livelli. Le ultime due giornate invece metteranno Rinaldini e compagni di fronte al Grosseto, pesantemente invischiato nella lotta per evitare i playout (domenica prossima in Maremma alle 16) e il Tau Altopascio, il 7 maggio in casa per la chiusura della regular season. Poi spazio ai playoff del girone E di serie D che inizieranno la domenica successiva, 14 maggio con il primo turno. Se la Pianese giungerà seconda se la vedrà con la quinta, attualmente il Livorno, in una gara secca col vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione. Sette giorni dopo la finale, contro la vincente della sfida tra la terza e la quarta. Ma prima di pensare agli spareggi, che purtroppo in D nella maggior parte dei casi non portano a niente, la formazione di Bonuccelli come detto ci tiene a finire bene il suo campionato. Un campionato iniziato in sordina, dopo una preparazione svolta in fretta e furia, e che invece è stato esaltante per larga parte sia in termini di gioco che di risultati. Poi l’Arezzo (al quale la società amiatina ha fatto i complimenti per la vittoria e il ritorno in C) è venuto fuori con tutto il suo carico di esperienza e qualità ed oggettivamente è stato difficile da arginare, considerando anche i due successi negli scontri diretti. Ma la stagione della Pianese non può che essere con il segno ‘più’. Per questo contro un avversario agguerrito come l’Ostia Mare, al momento tredicesimo e in piena zona playout, Gagliardi e soci proveranno a vincere per certificare la medaglia d’argento.