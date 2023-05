Pianese-Poggibonsi: duello da brividi Calderini: "Evitiamo di andare sotto"

L’allenatore del Poggibonsi, Stefano Calderini (nella foto), sintetizza in questi termini i contenuti della finale playoff in programma questo pomeriggio per i giallorossi a Piancastagnaio. "Mi sarebbe piaciuto arrivare con la rosa al completo all’appuntamento conclusivo di fronte alla Pianese in trasferta - osserva il tecnico dei Leoni - ma tant’è. D’altro canto è tutto il campionato, o quasi, che dobbiamo misurarci con le avversità a livello di organico e così proveremo di nuovo a offrire il meglio pur in presenza di un quadro non da cento per cento di effettivi in gruppo".

Un ritratto del collettivo bianconero, ormai cliente abituale per il Poggibonsi...

"Una compagine molto fortecapace di imprimere sulla gara un ritmo notevole fin dall’inizio con elementi di qualità, in grado di non dare punti di riferimento agli avversari. Noi avremo a disposizione un unico risultato, la vittoria, per effetto del miglior piazzamento dei rivali odierni al termine della regular season".

In che modo ovviare, dunque, allo svantaggio determinato dal regolamento?

"Bisogna cercare di non andare sotto. Fondamentale in casi del genere è l’approccio cercando comunque di rimanere in partita e di individuare il varco giusto, all’occorrenza, per colpire. Nei precedenti di questo torneo, dalla Pianese abbiamo subìto il 4-2 in rimonta all’andata. Poi invece siamo stati bravissimi ottenere un gran risultato al ritorno, nel periodo in cui la Pianese in graduatoria guardava tutti dall’alto. Ora ci prepariamo a questo ulteriore impegno sull’Amiata".

Non saranno della partita Borri, Rocchetti e Regoli per il Poggibonsi. Tre assenze, fra i titolari, alle quali si aggiunge anche lo stop di Marafioti, in seguito all’infortunio riportato domenica scorsa nelle fasi di avvio della ripresa del match del Poggibonsi con il Follonica Gavorrano, semifinale dagli esiti felici per il team di Calderini.Torna a disposizione Tognetti e un posto nell’undici di partenza sarà senz’altro suo nel pacchetto arretrato da esterno, per un Poggibonsi numericamente non al top e che spera ancora di contare sulla versatilità di alcuni dei suoi elementi che mai si sono peritati nel "tirare la carretta" per la causa e di fare spesso la differenza con il loro rendimento. Senza scordare le abilità di certe pedine, dote riconosciute in più circostanze fin dal 2021-2022, nel trasformare in risorsa una situazione di difficoltà. Un ingrediente da tenere in considerazione anche per guardare con la dovuta attenzione alla sfida di oggi, ultima e definitiva all’interno della griglia dei club giunti alle spalle dell’Arezzo che ha festeggiato con anticipo la conquista del traguardo della serie C.

Paolo Bartalini