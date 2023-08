Pianese oggi in amichevole con la Luiss Roma L’ex Latte Lath al Middlesbrough, Udoh al Gubbio

Torna in campo questo pomeriggio al Comunale di Piancastagnaio la Pianese, che in un test amichevole affronta la formazione dell’Università Luiss Roma (Eccellenza Laziale) dopo i buoni indizi raccolti nelle ultime due uscite vinte in casa contro il San Marzano (società campana di D, in ritiro tra Chianciano Terme e Pienza, battuta 1-0) e in trasferta per 3-0 contro la Castiglionese (Eccellenza girone B).

Tra sei giorni altra amichevole per i bianconeri, contro un avversario sulla carta più probante come la Sangiovannese (a San Giovanni Valdarno), prossima avversaria dei bianconeri anche in campionato anche se al momento non è stata ufficializzata da parte della Lega di serie D la composizioni dei nove gironi del massimo campionato dilettantistico nazionale. Nel frattempo c’è un ex bianconero che ha trovato la sua definitiva consacrazione. Si tratta di Emmanuele Latte Lath, ex giocatore della Pianese ai tempi della serie C, appena ceduto all’Atalanta al Middlesbrough, in serie B inglese.

Il giovane ivoriano, classe 1999, in Italia da quando aveva otto anni, era tornato a Bergamo dopo i proficui prestiti alla Spal (in B due stagioni fa) e al San Gallo, in serie A svizzera con 31 presenze e 14 gol all’attivo. Adesso Latte Lath potrà misurarsi con la maglia Middlesbrough a cui è stato ceduto (firmando un quadriennale) per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. La Pianese sul sito ufficiale ha fatto gli auguri all’attaccante per la sua nuova avventura nel calcio inglese. Un altro ex attaccante dei bianconeri, Udoh, è invece passato dal Cesena al Gubbio, sempre nel girone B di serie C.