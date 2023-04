Pianese, obiettivo Arezzo. Bonuccelli: "Per i ragazzi sarà un premio"

La Pianese, con il Montespaccato, voleva vincere e ci è riuscita. Il solco con l’Arezzo è ancora profondo (7 punti), ma almeno i bianconeri potranno presentarsi allo scontro diretto di domenica forti di un risultato che premia sforzi e fatica, quelli degli ultimi 90 minuti e dell’intera stagione. Una carica in più in vista del big match. "Per i ragazzi sarà un premio anche poter scendere in campo, domenica, davanti a 5-6mila persone – ha commentato l’allenatore Vitaliano Bonuccelli (nella foto) –. Ci giocheremo la partita, speriamo che venga fuori una bella sfida. Se festeggeranno la promozione li applaudiremo. Ma noi siamo stati altrettanto bravi, peccato per quel periodo in cui abbiamo dovuto far fronte a tanti infortuni e per gli episodi che ci sono andati contro. Ma è stato un bel cammino: se non ci fosse stato l’Arezzo, costruito per vincere, avremmo potuto farcela. Noi ci abbiamo provato, ci abbiamo messo tutte le nostre forze e continueremo. Se poi, in questo rush finale ci saranno dei passaggi a vuoto, i ragazzi saranno da applaudire lo stesso". Bonuccelli ha quindi analizzato la gara di giovedì. "Nel primo tempo abbiamo forzato troppo la giocata interna mentre avremmo dovuto allargare – ha affermato –, quando abbiamo crossato, tre o quattro volte, siamo stati pericolosi. E siamo stati bravi sulla palla inattiva che ci è capitata: un po’ una novità, non ci è accaduto spesso di vincere giocando meno bene. Di partite così, una squadra che lotta per la promozione, ne deve centrare tre o quattro. I ragazzi hanno dato tutto in un momento particolare: abbiamo spinto per l’intero il campionato, adesso ci può stare che qualcuno sia stanco sia di testa che di gambe. Si è visto nella ripresa: quando la condizione non è ottimale è più difficile ripartire. Ma questi giocatori vanno solo ringraziati".