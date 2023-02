Pianese, mister Bonuccelli "Ora proveremo a vincerle tutte"

Ha vinto l’Arezzo, ha vino la Pianese: con due punti di distacco tra amaranto e bianconeri, la lotta per il primo posto è ancora apertissima. Adesso sono i ragazzi di Indiani, partiti per centrare la promozione, ad aver in mano le redini del campionato; quelli di Vitaliano Bonuccelli, però, sono pronti a ribattere colpo su colpo. "Venderemo cara la pelle – ha commentato il tecnico delle zebrette, dopo il successo sulla Flaminia Civita Castellana –. Proveremo a vincerle tutte, se poi arriveremo dietro all’Arezzo o al Poggibonsi, lo accetteremo, applaudendo gli altri. Abbiamo iniziato la stagione con l’obiettivo di giocarcela fino in fondo e così sarà. Intanto ritrovare la vittoria ci ha dato fiducia". Sì, la Pianese, domenica, ha ritrovato la vittoria, ma ha anche ritrovato quei bianconeri rimasti ai box, per troppo tempo. Bonuccelli ha sottolineato: "Eravamo quasi tutti a parte Marino (squalificato) e Lepri, due giocatori peraltro importanti. Qualcuno è sceso in campo anche in una condizione non eccellente, ma era normale dopo un lungo periodo di inattività. I ragazzi hanno dato tutto, sia chi è partito dall’inizio, sia chi è subentrato. Nel primo tempo abbiamo giocato una buona partita rischiando una volta su una ripartenza. Abbiamo sbagliato un po’ troppo sotto porta: 5-6 occasioni pulite le abbiamo avute. E quando commetti questi errori, puoi soffrire: ma abbiamo sofferto da squadra, subendo onestamente poco".

"Nonostante le difficoltà – ha chiuso il mister –, l’unica partita che abbiamo davvero sbagliato, tolto il primo quarto d’ora, è stata quella con il Terranuova Traiana. Nonostante ci allenassimo in numero esiguo, abbandonando tatticamente qualcosa, nessuno ha mai mollato. La squadra ha reagito con gli attributi. Anche domenica i ragazzi hanno lottato e hanno portato a casa i tre punti. Ci aspetta un finale di campionato difficile, ma più lavoreremo, più saremo pronti ad affrontarlo".