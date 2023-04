Pianese, domani l’esame Livorno Lepri unico dubbio

Dopo lo stop del campionato per il Torneo di Viareggio, per la Pianese è arrivato il momento di tornare in campo. L’obiettivo dei bianconeri, a sei giornate dalla fine, è quello di rimanere sulla scia dell’Arezzo, riuscire magari a recuperare qualche punticino per giocarsi il tutto e per tutto nello scontro diretto di domenica 16 aprile. Il distacco è sostanzioso, sono 7 i punti che separano la prima la seconda, ma le zebrette non vogliono lasciare niente di intentato, dopo una stagione esaltante, in cui gli infortuni hanno pesato tantissimo nel momento clou. E vogliono ottenere il massimo possibile in ogni sfida, a partire da quella di domani pomeriggio sul difficile campo di Livorno. La squadra di Bonuccelli, che avrà l’intera rosa a disposizione (con il punto interrogativo Lepri), scenderà peraltro in campo già consapevole del risultato dell’Arezzo: i ragazzi di Indiani, infatti, giocheranno oggi a Grosseto. Sempre oggi sono in programma anche i match Ostia Mare-Tau Altopascio, Ghiviborgo-Sangiovannese, Ponsacco-Trestina, Montespaccato-Poggibonsi e Terranuova Traiana-Civita Castellana. Domani in scena anche Città di Castello-Follonica Gavorrano e Seravezza Pozzi-Orvietana.