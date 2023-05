Pianese, Bonuccelli: presente e prospettive "Play-off da protagonisti. Futuro? Non so"

A una giornata dal termine della stagione regolare la Pianese è certa del secondo posto: a Grosseto è finita 1-1 e per il tecnico bianconero Vitaliano Bonuccelli (nella foto) l’analisi del match è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’annata. "Nel primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo, a questo punto può anche starci, e il Grosseto ha meritato il vantaggio – le sue parole –. Poi un errore degli avversari ci ha permesso di pareggiare. In campo si è visto anche un po’ di nervosismo, normale quando la fine si avvicina: auguro ai maremmani di salvarsi, senza passare dai play out". Il nome di Bonuccelli, nelle scorse settimane, è stato accostato proprio al Grosseto. "Quando vieni avvicinato a certe piazze fa sempre piacere – ha commentato il mister – al direttore Vetrini mi lega poi un rapporto di amicizia, per i trascorsi comuni a Gavorrano. Ma non so cosa farò in futuro. A Piancastagnaio sono stato bene, ho instaurato un grande rapporto con la proprietà e con la squadra. Siamo stati protagonisti di una stagione eccezionale, partita in ritardo, con il presidente che inizialmente voleva mollare. I ragazzi sono stati bravi e hanno tenuto testa all’Arezzo. Ne sono onorato. Mi ci voleva dopo annate un po’ sofferte: per la società spero sia stato un campionato di programmazione, per me di rilancio. Intanto pensiamo ai play off: vogliamo affrontarli da protagonisti".