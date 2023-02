Pianese attesa dal Seravezza. La carica di Bonuccelli

Non sarà una partita semplice per la Pianese, oggi pomeriggio sul campo del Seravezza Pozzi: l’obiettivo dei bianconeri è sempre lo stesso, conquistare i tre punti per far sentire il fiato sul collo all’Arezzo e, se possibile, riconquistare il primato, con gli amaranto che hanno in mano il destino del campionato. "Questa settimana abbiamo avuto tutti a disposizione fatta eccezione per Lepri e Pecchia (che non sono nell’elenco dei convocati ndr) – ha commentato l’allenatore delle zebrette Vitaliano Bonuccelli – e gli infortunati stanno lentamente recuperando la forma migliore. Affrontiamo una squadra che dopo il cambio dell’allenatore ha cambiato passo. Nelle ultime otto-nove giornate è la squadra che ha fatto più punti oltre ad avere il capocannoniere Lorenzo Benedetti che conosciamo bene a Piancastagnaio". "Noi andiamo a Seravezza per cercare di fare risultato – ha aggiunto il tecnico bianconero – perché se vogliamo tenere il passo dell’Arezzo dobbiamo provare a vincerle tutte. Giochiamo in un campo sintetico simile al nostro e quindi le nostre qualità tecniche non ne risentiranno nonostante si preveda molta pioggia". La formazione potrebbe ricalcare quella uscita vittoriosa domenica scorsa dalla sfida con la Flaminia Civita Castellana, ma con un Marino in più: il centrocampista, di rientro dalla squalifica, si riprenderà la maglia, al posto di Modic. Seravezza Pozzi-Pianese sarà diretta dall’arbitro Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro, assistito da Mirko Bartoluccio della sezione di Vibo Valentia e Luca Marucci della sezione di Rossano. Questi i match in programma oggi: Città di Castello-Tau Altopascio, Ghiviborgo-Poggibonsi, Grosseto-Livorno, Ponsacco-Arezzo, Montespaccato-Ostia Mare, Sangiovannese-Orvietana, Terranuova Traiana-Trestina. L’anticipo di ieri Flaminia Civita Castellana-Follonica Gavorrano è terminato 0-1.