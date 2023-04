Pianese, arriva l’Ostia Mare. Obiettivo secondo posto

Oggi alla 15 torna in campo al Comunale la Pianese. Obbiettivo della formazione bianconera quello di resettare il ko di Arezzo di sette giorni fa, costato le residue speranze di promozione. Contro l’Ostia Mare la formazione di mister Vitaliano Bonuccelli dovrà rinunciare a Rinaldini, appiedato dal giudice sportivo per raggiunto limite di ammonizioni, dell’esterno destro Grifoni e del centrale difensivo Lopez Petruzzi, entrambi infortunati.

"Sarà una partita tirata – sottolinea l’ex allenatore di Gavorrano e Lornano Badesse - perché l’Ostia Mare si gioca la possibilità di evitare i play out ma noi vogliamo arrivare al secondo posto e nonostante le diverse assenze siamo in grado di mettere in campo una formazione importante per consolidare la nostra posizione". Questo l’elenco dei convocati bianconeri per la sfida ai romani. I portieri Balli e Ricco; i difensori Barbetta, Gagliardi, Morelli, Pandimiglio, Pinto e Polidori; i centrocampisti Irace, Kondaj, Marino, Modic e Simeoni; e gli attaccanti Guadalupo, Kouko, Ledonne, Lepri, Menga e Mugelli. L’incontro sarà diretto da Sergio Palmieri di Conegliano, coadiuvato da Gheorghe Mititelu di Torino e Dario Ameglio di Torino. Le ultime due giornate invece metteranno Rinaldini e compagni di fronte al Grosseto, pesantemente invischiato nella lotta per evitare i playout (domenica prossima in Maremma alle 16) ma rinvigorito dal successo a tavolino della gara di San Giovanni Valdarno e il Tau Altopascio, il 7 maggio in casa per la chiusura della regular season. Poi spazio ai playoff del girone E di serie D che inizieranno la domenica successiva, 14 maggio con il primo turno. Se la Pianese giungerà seconda se la vedrà con la quinta, attualmente il Livorno, in una gara secca col vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione. Sette giorni dopo la finale, contro la vincente della sfida tra la terza e la quarta.