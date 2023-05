Pianese all’ultimo atto prima dei play-off Bonuccelli sereno: "Contro Altopascio basta un punto per essere sicuri secondi"

In scena oggi l’ultimo atto della stagione regolare: la Pianese, in vista dei play off, ospiterà il Tau Altopascio, reduce dalla vittoria interna sul Poggibonsi. "A noi oggi basta un punto per avere la tranquillità di disputare i play off da secondi – ha commentato alla vigilia il tecnico bianconero Vitaliano Bonuccelli (nella foto) –. Un giusto coronamento all’esaltante campionato che abbiamo disputato". E sì: le zebrette hanno condotto una grandissima stagione, partita anche in ritardo, la Pianese è stata l’unica squadra che ha impensierito la corazzata Arezzo. Ora l’obiettivo è brillare agli spareggi. "Precauzionalmente, oggi, faremo a meno di Grifoni, Marino, Kouko e Gagliardi – ha svelato il mister – perché la società e il sottoscritto vogliono provare a vincere i play off anche se, per come sono strutturati al momento, servono a ben poco". "Mi auguro che il pubblico possa assistere a una partita divertente – ha chiuso l’allenatore bianconero –, molto differente rispetto a quella di domenica scorsa a Grosseto, dove la tensione era palpabile perché agli avversari servivano i tre punti a tutti i costi per togliersi dai play out e a noi occorrevano per consolidare il secondo posto. L’incontro del Comunale sarà diretto dall’arbitro Andrea Traini della sezione di San Benedetto del Tronto, gli assistenti Domenico Lombardi della sezione di Chieti e Mirco Monaco della sezione, lo stesso, di Chieti.

I bianconeri convocati. Portieri: Balli, Ricco; difensori: Barbetta, Gagliardi, Lopez Petruzzi, Morelli, Pandimiglio, Pinto, Polidori; centrocampisti: Amed, Irace, Kondaj, Modic, Simeoni; attaccanti: Bartolaccini, Ledonne, Lepri, Menga, Mugelli, Rinaldini.