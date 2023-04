Pianese al lavoro verso il big match a casa dell’Arezzo

La Pianese si prepara al ritorno in campo che coincide con la sfida alla capolista Arezzo. Purtroppo per i bianconeri, arrivando allo scontro diretto con un ritardo di sette lunghezze anche vincendo sembra difficile pensare ad un crollo degli amaranto nelle successive giornate tre giornate. Ma la formazione di Bonuccelli, per onorare l’ottimo campionato disputato, a tratti quasi sorprendente, ha l’obbligo di crederci e provare almeno a rinviare la festa promozione dei rivali, che in caso di successo festeggerebbero il ritorno in C dopo due anni di dilettanti. Ad Arezzo, proprio per questo, c’è grande attesa per la sfida di domenica alle 15 al Comunale. La società amaranto punta a superare il record di presenze stagionali, 4501 contro il Livorno nella gara del girone di andata. La Pianese ha invece comunicato che i biglietti per il settore ospiti – Curva Nord, per la gara domenica sono in vendita fino alle 19 di sabato sul sito ticketone.it al costo di 10 euro.