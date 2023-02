Pianese a Terranuova con tanti ‘cerotti’ Bonuccelli: "In campo cinque-sei giovani"

Sarà una Pianese giovane, molto giovane, quella che oggi pomeriggio scenderà in campo per difendere il primato, impegnata in casa del Terranuova Traiana. Tante le assenze a cui dovrà far fronte il mister Vitaliano Bonuccelli (nella foto). "Tra influenze e infortuni ci presentiamo in campo senza nove giocatori - ha sottolineato il tecnico –. Chi mi conosce sa che non sono abituato a lamentarmi e non lo faccio nemmeno questa volta". La situazione non è però semplice, la Pianese dovrà puntare sulla forza del gruppo. "Sarà una partita difficile e spero che dalla prossima settimana si possa essere un numero sufficiente almeno per allenarsi – ha aggiunto –. Oggi giocheremo con cinque-sei giovani che avranno l’occasione giusta per mettersi in mostra e la chance di farci proseguire in un campionato che fino ad oggi è stato entusiasmante".

Nonostante le difficoltà, con l’infermeria sempre piena, la Pianese è ancora prima, anche se il distacco dall’Arezzo, impegnato oggi sul campo del Seravezza Pozzi, si è ridotto a un punto. Spiragli di luce arrivano da Gagliardi (non al top ma convocato): il capitano, ieri pomeriggio, ha giocato il primo tempo della partita disputata dalla juniores: il totale recupero è vicino. A dirigere Terranuova Traiana-Pianese sarà Michele Maccorin di Pordenone coadiuvato da Alessia Cerrato e Alberto Callovi di San Donà di Piave.