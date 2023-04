Pianese a Livorno. Bonuccelli: "Andiamo lì per vincere"

Ha vinto ieri l’Arezzo, ha battuto il Grosseto – per la cronaca Gucci e Castiglia, su rigore, hanno ribaltato lo svantaggio iniziale di Bruni – e si è portato a quota 65, a +10, momentaneamente, dalla Pianese. I bianconeri non possono permettersi alcun passo falso, se vogliono rimanere sulla scia degli amaranto, in vista dello scontro diretto. Oggi, contro il Livorno, dovranno lanciare un messaggio di forza e compattezza. E dovranno farlo senza il tecnico Vitaliano Bonuccelli in panchina, squalificato, dopo l’espulsione rimediata con il Città di Castello. Dovrà cedere il testimone al suo braccio destro Brenci. "Mi dispiace non essere in panchina perché guidare la squadra dallo stadio a Livorno è impossibile – ha affermato il mister delle zebrette alla vigilia –, ma i ragazzi sono pronti per questa sfida". "Dobbiamo vincere – ha proseguito Bonuccelli (nella foto)–, se vogliamo provare a stare vicino all’Arezzo fino in fondo. La pausa ci è servita per recuperare quasi tutti i giocatori tranne Polidori e Pecchia". Oggi non sarà una passeggiata. "Giochiamo in uno stadio vero e glorioso – le parole del tecnico bianconero – che ha cambiato nuovamente allenatore e ha ripreso Collacchioni, esonerato proprio dopo la sconfitta contro di noi. Il Livorno vuole fare bella figura, è una piazza importante ma noi andremo lì per cercare di vincere". Se Polidori e Pecchia non ci sono Lepri, in forse fino all’ultimo fa almeno parte dei convocati. Ad arbitrare la partita sarà Claudi Giuseppe Allegretta di Molfetta; gli assistenti Federico Mezzalira di Varese e Gennantonio Martone di Monza. Oltre a Grosseto-Arezzo si sono giocate ieri anche Ostia Mare-Tau Altopascio 1-1, Ghiviborgo-Sangiovannese 1-1, Ponsacco-Trestina 1-4, Montespaccato-Poggibonsi 2-4, Terranuova Traiana-Flaminia Civitacastellana 1-3.