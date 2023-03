Pianese a caccia di punti preziosi contro il Ghiviborgo

Riprende oggi la preparazione della Pianese in vista del ritorno in campo, domenica alle 14,30 al Comunale di Piancastagnaio contro il Ghivoborgo, allenato dall’ex bomber del Siena Massimo Maccarone e reduce dalla bella vittoria di domenica scorsa contro il Poggibonsi. Anche la Pianese però arriva all’appuntamento con il morale alto dopo il 3-1 rifilato al Serravezza Pozzi che ha permesso ai bianconeri di restare in scia della capolista Arezzo, che ha due punti di vantaggio sugli amiatini.

Decisivo in provincia di Lucca qualche giorno fa il giovane attaccante Elia Menga, schierato ancora una volta da mister Vitaliano Bonuccelli a completare il tridente insieme all’ivoriano Kouk e a Rinaldini, sempre decisivo con gol e assist. "Sono contento per me e per la squadra perché adesso i punti servono moltissimo per cercare di raggiungere il nostro obbiettivo, ovvero quello di arrivare in serie C". Così l’attaccante bianconero che ha una dedica interna per la doppietta rifilata alla formazione della provincia di Lucca. "Sono felice di aver sfruttato le occasioni e ringrazio i miei compagni, come a esempio Rinaldini che mi aiuta sempre molto sia in gara che in allenamento per imparare i movimenti giusti per essere pericoloso". Mancano nove partite alla fine del campionato e nulla è ancora deciso se non che sembra proprio che la promozione diretta sia ormai una questione esclusiva tra Arezzo e Pianese. "Siamo una squadra che non molla mai, siamo sempre stati nelle prime posizioni e abbiamo dimostrato che, giovani e più esperti, ci crediamo molto in quello che facciamo e nelle possibilità di vittoria", ha concluso Menga. In vista del match di domenica Bonucelli potrebbe confermare quasi in blocco l’ultimo undici titolare. Qualche speranza di riavere almeno a disposizione per la panchina il jolly Lepri. g.d.l.