Piancastagnaio si mostra davvero... Atletico Radicofani corsaro, San Gimignano resta al top

SANCAT

0

SAN GIMIGNANO

1

FIRENZE – Il San Gimignano, già promosso per l’aritmetica in Prima categoria e con il pensiero rivolto anche alla finalissima di Coppa Toscana del 29 marzo, non fa alcuno sconto ai rivali di turno. Ieri pomeriggio il successo a Firenze sulla formazione del Sancat. Affermazione di misura, 1-0, da parte della squadra allenata da Fabio Ercolino, che vince grazie alla realizzazione di Pecchi. Anche se ormai certo del salto in Prima, dunque, i turriti del patron Becagli conquistano di slancio i tre punti e proseguono nel loro cammino di club da record nell’universo dilettantistico della Toscana. Altri tre punti per confermare il ruolo da protagonista indiscusso del campionato.