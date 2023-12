Pezzatini: "Tre punti vitali arrivati dopo un periodo no"

"Sono tre punti vitali, dopo per periodo negativo". Non ha usato giri di parole Iuri Pezzatini, tecnico della Sinalunghese, per descrivere il successo dei suoi contro la Baldaccio Bruni, giunto alla scadere grazie a un inserimento vincente del mediano Viligiardi. "Adesso pensiamo al recupero di sabato a Terranuova. Un appuntamento molto difficile e proveremo a ritrovare le forze anche sfruttando l’entusiasmo di questa vittoria. Abbiamo incontrato un avversario tosto che era molto pronto specie sulle seconde palle".

Il timore di un’altra beffa ha condizionato i rossoblu che col carattere sono riusciti a portarla a casa. "L’età media della nostra rosa è molto bassa: i ragazzi ce la mettono tutta sempre ma è logico che quando le cose non vanno bene possono subentrare dei problemi. Dopo le due sconfitte di fila abbiamo avuto delle difficoltà anche se dal punto di vista dell’atteggiamento e delle occasioni abbiamo fatto bene. Spero che questa vittoria ci dia la serenità che ci è mancata nelle ultime settimane". Sabato come detto la Sinalunghese sarà di scena a Terranuova Bracciolini. Da valutare le condizioni di Bencini, uscito dopo una manciata di minuti nell’ultimo match per infortunio.