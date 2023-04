Pericolo nuovo deferimento La Robur trema, attesa per oggi

Potrebbe arrivare già nella giornata di oggi il secondo deferimento di fila per la Robur, dopo quello già rimediato nelle scorse settimane e divenuto poi un ‘malus’ di due punti. La stessa sanzione che potrebbe essere comminata in queste ore al club che però rischia, vista la recidiva, di prendere una penalizzazione doppia e quindi arrivare a un complessivo -6. I punti di penalità, in caso di deferimento tra oggi e domani, arriverebbero la prossima settimana, quindi dopo la fine del campionato e questo potrebbe (il condizionale mai come in questo momento è d’obbligo) rischiare di far slittare di qualche giorno l’inizio del primo turno dei playoff, previsto per il 30 aprile.

Ovvio che la Robur, vincendo la sua gara contro la Virtus Entella e in caso di contemporanea sconfitta della Recanatese (attualmente a -4 dai bianconeri) in casa nel derby marchigiano contro l’Ancona e della Fermana (-5 da Lanni e compagni) a Sassari, sarebbe certa di accedere al primo turno di spareggi promozione, anche se arrivasse un’altra corposa penalizzazione. Difficile però fare pronostici, anche perché l’Entella è una avversario di primissima fascia e può concretamente sperare di giungere secondo se il Cesena non dovesse vincere ad Alessandria, contro una squadra che si gioca tutto.

Anche gli impegni delle due marchigiane che inseguono non sono agevoli: l’Ancona può ancora ambire al sesto o addirittura al quinto posto, mentre la Torres si gioca la salvezza diretta. La partita importante, quella che interessa a chi ha davvero a cuore le sorti del club, si giocherà però su altri campi e nei giorni immediatamente successivi alla fine dell’attività agonistica.

La data fatidica del 16 giugno si avvicina e per essere iscritti al prossimo campionato le società dovranno attestare di aver provveduto a pagare stipendi, contributi e tasse (ai quali andrà aggiunta la regolare fideiussione) entro quella data. Senza errori di nessun tipo. Pena l’esclusione dal prossimo campionato e la ripartenza (che per il Siena sarebbe la terza in nove anni, un record o quasi) dai dilettanti.

Guido De Leo