Per Simone Guerri incarico da diesse allo United Riccione

L’ex bianconero Simone Guerri è il nuovo direttore sportivo dello United Riccione. Appese le scarpette al chiodo proprio alla fine dei tre anni vissuti all’ombra della Torre del Mangia ha iniziato la nuova carriera come collaboratore di Davide Vaira, oggi diesse del Modena, in bianconero. Poi il passaggio al Lornano Badesse dove ha assunto l’incarico di responsabile dell’area tecnica, in sinergia con il ds Stazzoni e il dg Manganelli.

Adesso, per Guerri questa nuova avventura in serie D, allo United Riccione, che milita nel girone D: i romagnoli stanno disputando un discreto campionato, sono in nona posizione con 47 punti all’attivo. Il neo direttore è operativo da ieri. Guerri, da giocatore vanta quasi 400 presenze in Serie C (C1 e C2), in carriera ha vestito tante maglie tra le quali quelle di Pistoiese, Barletta, Gubbio o Paganese.