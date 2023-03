Per Rusnak e Boduri arriva la chiamata dalla nazionale

I giovani Vladislav Rusnak e Gabriele Boduri sono stati convocati nelle rispettive Nazionali. Un importante riconoscimento per i bianconeri dell’Under 17 di mister Guberti. Boduri, classe 2007, difensore è sceso in campo con la maglia dell’Albania Under 16 nella doppia sfida contro i pari età dell’Italia. Il bianconero è stato impegnato dall’allenatore Bulku nella gara all’Arena Kombetare di Tirana terminata 1-5 per gli azzurri (reti: Rifa (A), Liberali (I), Garofalo (I), Maiorana (I), Gariani (I) e Orlandi (I)). Rusnak, classe 2006, attaccante con una presenza nella prima squadra, è stato convocato dalla nazionale Ucraina Under 17 e fino al 15 marzo sarà impegnato a Cipro all’Elite Round Uefa a caccia della qualificazione dei prossimi Europei di categoria. Il bianconero con la sua Nazionale affronterà martedì i padroni di casa allo Stelios Kyrriakides di Paphos, il 10 marzo contro l’Irlanda al Municipal Geroskipou di Paphos e il 13 marzo l’Italia del ct Corradi ancora al Municipal Geroskipou di Paphos.