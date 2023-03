"Per me il Siena merita di stare in testa"

"Sarà una partita molto sentita da tutti, anche per chi starà in campo. Le due squadre magari hanno un’indole diversa nell’approccio alla gara, ma entrambe possono fare risultato pieno": così il doppio ex Massimo Morgia ha presentato al Fol la partita Siena-Lucchese. "Per me il Siena, per il nome che porta e per la città che è dovrebbe sempre lottare per i vertici, in qualsiasi categoria tolta la Serie B. Quest’anno ha fatto un campionato a fasi alterne: non conosco le problematiche ma nell’organico mi sembra una squadra molto valida. Siena meriterebbe ben altro". "La Lucchese è una squadra che ho seguito e che a differenza del Siena è abbastanza giovane".