"Per me è stata una stagione molto appagante"

Tra i protagonisti della Primavera l’attaccante Theo Fiaschi che ha segnato qualcosa come 16 reti. "Dal punto di vista personale è stata una stagione molto appagante – ha detto –, sia dal punto di vista realizzativo che per i rapporti di amicizia che ho stretto all’interno dello spogliatoio". "Se già all’inizio eravamo un ottimo gruppo, dalla vittoria di Ancona ci siamo veramente compattati – ha aggiunto Fiaschi – e si è creata un’alchimia davvero formidabile. Mister Negro e i suoi collaboratori sono sempre rimasti al nostro fianco: anche loro, come i miei compagni, si sono rivelati degli amici, oltre che degli allenatori. Non posso che ringraziare tutti". "Ho avuto varie esperienze con la prima squadra – ha chiuso l’attaccante –: lì il ritmo è diverso rispetto al nostro. Ma mi sono divertito, per un giovane è un’esperienza formativa e stimolante".