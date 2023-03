Per l’Emma Villas scatta il momento delle riflessioni

C’era un solo obiettivo nell’estate scorsa, subito dopo aver perfezionato lo scambio dei titoli sportivi con Reggio Emilia: conquistare la permanenza in Superlega. Quell’obiettivo non è stato centrato. Si possono cercare tutte le attenuanti possibili, e ce ne sono (su tutte il poco tempo per allestire la squadra e il grave infortunio di Pinali nel momento migliore del torneo), ma un campionato così deve far nascere delle riflessioni profonde. Cinque vittorie in 22 partite, una sola nelle quattro gare contro le due dirette rivali nella corsa salvezza. Delle 17 sconfitte dieci sono arrivate in tre set, sei in quattro set, una sola (quella decisiva, a Taranto) in cinque.

Al confronto, pure la stagione 201819, dove il bilancio finale fu di tre vittorie e 23 sconfitte, risulta migliore, perché di quelle ventitré batoste quasi la metà (dieci) arrivarono al tiebreak, epilogo che in quella stagione era considerato maledetto. In questa, a parte negli scontri diretti con Padova e Taranto, arrivare al set decisivo è stata una chimera. La classifica finale del campionato, nelle parti basse, è la stessa del 19 febbraio, all’indomani della trasferta di Taranto. Alla fine dei conti, quel tiebreak perso al PalaMazzola ha sancito la differenza tra rimanere in Superlega, affrontare ogni settimana i migliori giocatori del mondo, e scendere di nuovo in A2, dove si può combattere per piazzamenti migliori, ma certamente senza poter vedere avversarie che schierano Ngapeth, Zaytsev, Simon e tutti gli altri fuoriclasse apprezzati in questi mesi. Così è, una volta metabolizzata la delusione sarà il tempo di capire come ripartire, con quali ambizioni e quali progetti.

Stefano Salvadori