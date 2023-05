Per le formazioni senesi è stata una stagione deludente

Con l’eliminazione al primo turno dei playoff ad opera dello Zenith Prato la Colligiana ha concluso, con l’amaro in bocca, la sua stagione. I biancorossi valdesani erano l’unica senese che si era qualificata per la post season per cui per tutte e quattro le formazioni della provincia di Siena che hanno militato nel girone B di Eccellenza Toscana è inevitabilmente tempo di bilanci. Partendo proprio dalla Colligiana di mister Chini la stagione si è concluso con un pugno di mosche ma il secondo posto in campionato dietro alla corazzata Figline Valdarno non è affatto da scartare e può essere una discreta base da cui ripartire. Discorso simile per il Mazzola Valdarbia che si affacciava da neopromossa a questo livello. La formazione di Argilli dopo qualche fisiologica difficoltà iniziale è stata protagonista di un ottimo girone di ritorno, anche grazie ad arrivi importanti sul mercato (Cruciani su tutti) e ha sfiorato una qualificazione ai playoff che ad un certo punto della stagione sembrava impossibile. Il ko contro il Pontassieve nell’ultima di campionato ha tolto questa opportunità ai biancoazzurri ma la sensazione è che si sia costruito già al primo anno di Eccellenza un qualcosa che possa essere duraturo. Discorso diverso invece per la Sinalunghese, partita con grandi ambizioni ma protagonista di una stagione molto deludente, con i playout evitato solamente alla penultima giornata. Dopo un campionato oggettivamente al di sotto delle aspettative il club rossoblu sicuramente vorrà giocare una stagione diversa, andando a rinforzare una rosa sulla carta già competitiva ma troppo spesso falcidiata dagli infortuni. Infine la Chiantigiana, retrocessa in Promozione, nonostante i cambi in panchina e senza mai dare l’impressione di potersela giocare fino in fondo.