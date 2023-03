Per l’Asta sconfitta immeritata contro Lucignano

ASTA

0

LUCIGNANO

1

ASTA: Poponcini, Marzocchi, Chottong, Curcio, Bongini, Fineschi, Maggini, Salvestroni, Gangi, Mazza, Crisci. Allenatore: Testini.

LUCIGNANO: Palazzi, Bidini, Miele, Bambini, Bennati, Cappelli, Ciappetti, Danieli, Barbi, Vasseur, Ferretti. Allenatore: Santini.

Arbitro: Ferrara di Piombino.

Marcatore: 1’ Barbi.

ASTA – La prima gara, per l’Asta, davanti al proprio pubblico dopo l’esaltante promozione nel campionato di Eccellenza, si risolve con una sconfitta immeritata. La partita si mette subito male per l’Asta che al pronti via va sotto di un gol. Barbi è bravo a girare verso la porta un pallone che batte sul palo interno e finisce in rete.Da questo momento i ragazzi di Mister Testini si riversano nella metà campo avversario alla ricerca del gol, che non arriva. Solo al 90’ Bonechi si vede annullare un gol per sospetto fuorigioco, che avrebbe garantito il pareggio.