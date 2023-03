Per la Sinalunghese un pari in rimonta che non soddisfa

SINALUNGHESE

1

LASTRIGIANA

1

SINALUNGHESE: Marini, Canapini, Meoni, Trombesi, Papa, Ibojo, Bencini, Pasquinuzzi, Bucaletti, Corsi, Papini. All. Iacobelli.

LASTRIGIANA: Fedele, Barzini, Corradi, Lenzini, Borgioli, Calonaci, Terzani, Ammannati, Bianchi, Ciotola, Corsi. All. Manganiello.

Arbitro Neto di Pisa.

Reti: 50’ Bianchi, 79’ Corsi.

Note – Espulso Barzini al 45’.

SINALUNGA – La Sinalunghese esce con un pareggio che non soddisfa e lascia amaro in bocca per l’ennesima occasione sprecata. La gara era iniziata bene con Bucaletti che al 6’ si mangiava una ottima occasione. Nuova occasione al 25’ ancora con Bucaletti che non trovava la giusta coordinazione da ottima posizione. Al 45’ Barzini collezionava il secondo giallo e lasciava i fiorentini in 10 uomini. La ripresa avrebbe previsto una Sinalunghese arrembante ma invece erano gli ospiti che al 50’ segnavano il gol del vantaggio con Bianchi su calcio di punizione. Segnato il gol del vantaggio la Lastrigiana chiudeva ancora di più. Ma i padroni di casa non si rendono pericolosi fino al 75’ con Bucaletti che da fuori area faceva partire un fendente pericoloso. Il pareggio giungeva al 79’ con Corsi che sul secondo palo segnava l’1-1 dopo un corner.