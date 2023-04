Per la Primavera trasferta ‘vicina’ a Tavarnelle

Soltanto due squadre, del settore giovanile della Robur, scenderanno in campo in questo fine settimana. La Primavera di mister Paolo Negro sarà di scena questo pomeriggio – fischio di inizio alle 15 –, allo stadio Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa contro il San Donato Tavarnelle. Per i giovani bianconeri si tratta di una partita importantissima, per non perdere la possibilità di rientrare nella griglia play off. Domani pomeriggio, con start alle 16, sarà invece la volta dell’Under 14 di mister Antonio Morello che giocherà la quarta giornata della seconda fase del rispettivo campionato, al Bertoni dell’Acquacalda, contro il Pontedera. Turno di stop, invece, per le formazioni Under 17 e Under 15 che torneranno in campo domenica 16 aprile nella doppia sfida contro i pari età della Carrarese. Se i ragazzi di Guberti sono reduci dalla rotonda vittoria per 7-0 contro il San Donato Tavarnelle, i bianconeri di Gill Voria, protagonisti di una stagione esaltante, dovranno mettercela tutta per tenersi stretta la vetta della classifica, un meritato primo posto che stanno condividendo con l’Entella.