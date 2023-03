Per la Primavera ostacolo Giugliano Il via è alle 15,30

Fine settimana denso di impegni per le giovanili della Robur. La prima formazione a scendere in campo sarà la Primavera di mister Negro, all’inseguimento dei play off: l’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 15,30 al Bertoni con il Giugliano. Domani mattina, alle 11 sarà invece la volta dell’Under 15: i ragazzi di Gill Voria, protagonisti di una grande stagione, affronteranno all’Acquacalda il San Donato Tavarnelle per tenersi stretti il primo posto, condiviso con l’Entella. In contemporanea i giovani dell’Under 14 di mister Morello saranno impegnati nella trasferta di Pisa. A chiudere il week-end l’Under 17 di Guberti che alle 15, sempre al Bertoni se la vedranno con il San Donato Tavarnelle, con la voglia di riscattare l’ultima, sfortunata, sconfitta. Un’altra bella soddisfazione è intanto arrivata per il calcio femminile senese: nell’elenco della Selezione regionale Toscana anche il nome della bianconera Aurora Terrosi. La calciatrice della Robur, farà parte della formazione che incontrerà la Selezione regionale Liguria in una gara amichevole che si disputerà a Castelnuovo di Magra (La Spezia) il prossimo 4 aprile