Per la Primavera il duro ostacolo del Cerignola

Fine settimana con un solo appuntamento per il settore giovanile bianconero. In campo scenderà soltanto la Primavera nella sfida all’Audace Cerignola in programma oggi alle 14,30. Tra le mura amiche del Bertoni I bianconeri di mister Negro, reduci dall’importante vittoria di mercoledì contro il Monterosi, vanno a caccia di altri tre punti che valgono tantissimo in chiave play off. Il match è di quelli proibitivi, gli avversari viaggiano spediti in quarta posizione con otto vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte con all’attivo 33 gol fatti, ma 34 subiti segno che la difesa è un po’ ballerina. Con il morale alto, ma i piedi ben piantati a terra, la Primavera del Siena tenta la scalata alla classifica a sette giornate dalla fine del campionato. I giochi sono ancora aperti e i bianconeri hanno tutte le carte in regola per chiudere da protagonisti. Sono fermi invece i campionati Under 17 e Under 15 che torneranno a giocare il 12 marzo con il doppio impegno casalingo contro la Lucchese. L’Under 14 di mister Morello, invece, ha già concluso il campionato. Per il giovanissimo gruppo bianconero un’importante esperienza di crescita.