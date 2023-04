Per la Chiantigiana ostacolo Lastrigiana Conta solo vincere

Turno numero 33 dell’Eccellenza Toscana girone B con la Chiantigiana che deve a questo punto tentare di essere ancora più forte delle cifre avverse del periodo. Il match esterno con la Lastrigiana in teoria, in caso di successo, potrebbe ancora rilanciare il collettivo di Gaiole in Chianti in direzione dell’area dei playout, anche se lo 0-1 in quello che si annunciava come un autentico "spareggio", con la Nuova Foiano, ha tolto al collettivo una fetta di speranze. L’aritmetica lascia comunque aperte delle porte al team affidato dalla scorsa settimana alla guida del capitano Filippo Ceccatelli e la Chiantigiana ha il dovere di tentare l’impresa affidandosi alle proprie risorse della rosa e al desiderio di rivincita in una annata agonistica nella quale i colori non sono stati certo aiutati anche solo da un minimo di buona sorte. Il turno pasquale vede dunque di scena a Lastra a Signa il gruppo di Ceccatelli, chiamato a giocarsi sino all’ultimo istante sul rettangolo le probabilità che restano nella rincorsa in previsione del traguardo da centrare. La direzione del match di questo pomeriggio, con inizio alle 15, è affidata a Cristiano Biagini di Lucca. Assostenti, Andrea della Bartola di Pisa e Dario Tarocchi di Prato.