Per il team rossoblù sarà un cammino ricco di insidie

La partita di questa sera contro Quarrata apre la volata finale del campionato di serie C gold. In meno di un mese si giocano le ultime 5 decisive giornate. La Stosa, a causa delle 3 sconfitte in 7 giorni subite due settimane fa, non è più padrona del proprio destino, ma dipende anche e soprattutto dai risultati delle altre contendenti alla promozione. Il calendario della Virtus da qui alla fine ha una difficoltà media. Tre le partite casalinghe e due quelle in trasferta. Per quanto riguarda le gare interne, quella di oggi contro Quarrata è senza dubbio lo scoglio più difficile da superare, mentre negli altri due impegni al PalaPerucatti i rossoblù se la vedranno con Don Bosco Livorno (8 aprile) e Valdisieve (23 aprile), due formazioni che non hanno ormai più niente da chiedere al proprio campionato. Discorso diverso per le gare in trasferta dove la Virtus avrà compiti ben più difficili: il derby in casa del Costone domenica prossima e la trasferta in casa della capolista Cecina il 15 aprile.