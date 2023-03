Per il Radicondoli sfida a casa Virtus Sangi, è qui la festa

Sangimignano promosso con otto giornate di anticipo e finalista di Coppa Toscana: stagione record! Grande festa per una società che ha tanta voglia di riportare il sodalizio a livelli di primo piano nel calcio dilettantistico toscano. Domani trasferta a Firenze in casa del Sancat. Nel girone L sfida salvezza Guazzino-Arno Castiglioni Laterina: in palio punti importanti. Per il Bettolle a Montemignaio è fondamentale non perdere. Nel girone M oggi, alle 15.30, anticipo di grande interesse a Piancastagnaio, dove l’Atletico incontrerà il Serre in una sfida per i play-off. Domani invece la capolista Acquaviva va a Castelnuovo Berardenga, mentre il Radicondoli è atteso a Poggibonsi dalla Virtus Biancoazzurra. Trasferta tutt’altro che agevole per il Radicofani a Cetona. Il programma si completa con il Trequanda che cerca punti a Castellina in Chianti, con il Petroio che ospita il Monteroni e rischia grosso per la forbice e con lo "spareggio" salvezza Meroni-Staggia.

Giu.Ste.