Per gli Under 14 test contro il Grifone

Appuntamento prestigioso per i giovani dell’Under 14 bianconera, attualmente impegnati nella seconda fase del campionato. I ragazzi di mister Morello giocheranno infatti questo pomeriggio a Genova un’amichevole contro i pari età del Grifone nell’impianto sportivo Baciccia (fischio di inizio alle 15). La Robur è a punteggio pieno. E’ un buon momento per le giovanili bianconere. Se la Primavera di mister Negro è in piena corsa per i play off (sabato ha riposato), eccezionale è la stagione dell’Under 15: la squadra di Gill Voria, dopo averla inseguita, ha raggiunto l’Entella in testa alla classifica e adesso ha tutta l’intenzione di non mollare la presa. I bianconeri ci stanno mettendo tutto l’impegno possibile e anche nell’ultimo match hanno conquistato i tre punti con grande determinazione, in rimonta sul lontano campo della Torres. Sfortunata invece l’Under 17 di Guberti, che in terra sarda non è riuscita a spuntarla. Contro il fanalino di coda San Donato Tavarnelle l’immediata chance di rifarsi.